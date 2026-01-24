Öğretmenleri il içi ataları ardından gözler il dışı atama sürecine çevrildi. Sağlık, can güvenliği, engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı mazereti olan öğretmenlerden il dışı özür grubu atama tercihleri kısa bir süre sonra başlayacak.

2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç devam ediyor. Yer değişikliği işlemleri, önceki yıllardan farklı olarak "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" olarak iki ayrı takvim sürecinde gerçekleştiriliyor.

İl dışı atama tarihleri! İl dışı özür grubu atama tercihleri ne zaman?

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İller arasında yer değiştirme için öğretmenler birinci aşamada 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirdi. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

İl dışı atamalar 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.



