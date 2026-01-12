Kızılcık Şerbeti dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin yayınlanan 121. bölüm fragmanı, izleyiciler arasında uzun süredir konuşulan bir iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Fragmanda görülen kısa bir sahne, İmam İlhami karakterinin hikayeye yeniden dahil olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. ''İlhami Kızılcık Şerbeti'ne geri mi dönecek?'' sorusu ise gündemde. İşte Kızılcık Şerbeti 121. bölüm fragmanına dair tüm detaylar...

Kızılcık Şerbeti İlhami yeni bölüm fragmanı ile dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti 121. bölüm fragmanı ile beraber ''İlhami Kızılcık Şerbeti'ne geri mi dönecek?'' sorusu gündeme geldi. Yeni bölüme damgasını vuran anlardan biri Asil’in kurduğu yeni şirkette çalışmaya başlayan Nursema’nın, İlhami ile beklenmedik karşılaşması oldu.

İLHAMI KIZILCIK ŞERBETİ’NE GERİ Mİ DÖNECEK?

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde İlhami karakterinin yeniden hikayeye dahil olup olmayacağı merak konusu oldu. Dizinin son tanıtımında yer alan sahneler, İmam İlhami’nin tekrar ekranda görünebileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Fragmanda görünen İlhami'nin yeniden dizide yer alacağı netlik kazandı.

KIZILCIK ŞERBETİ 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti’nin 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda dikkat çeken detaylardan biri de İlhami karakterine ait kısa bir sahnenin yer alması oldu.

Emir’in Çimen’e evlilik teklif etmesi dikkat çekerken, Fatih ile Başak arasında yaşanan gelişmeler merak uyandırdı. Ömer ve Bade bebekleri için doktor kontrolüne giderken, Kıvılcım’ın yeni programına Saba Tümer’in konuk olması fragmanda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Nursema’nın İlhami ile karşılaşması ise bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ İLHAMİ KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde İmam İlhami karakterini oyuncu Fatih Gühan canlandırıyor. Fatih Gühan 8 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Gühan, lise eğitimini Uşak Sait Sabri Ağaoğlu Lisesi’nde tamamladı. Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.

