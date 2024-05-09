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İnci Taneleri 30 Mayıs'ta sezon finali yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnci Taneleri 30 Mayıs&#039;ta sezon finali yapacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi ilk yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilirken seyirciler final mi yapacak, ne zaman gibi sorulara cevap aramaya başladı. Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı dizinin sezon final tarihi belli oldu.

25 Ocak 2024 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak edilirken seyirciler ara vereceği tarihi bekliyor.  Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı projeye dair bilgiler...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri, 17. bölümü ile 30 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

Edebiyat öğretmeni olan Azem Yücedağ, eşini öldürmekle suçlanarak cezaevine girdi. Çıkmasının ardından ise Dilber ile yolları kesişiyor. Azem'in ailesine ulaşma çabası konu olarak ele alındı. Şenol Sönmez'in yönetmenliğini yaptığı yapımın senaristliğini Yılmaz Erdoğan yapıyor.

Diziye en son Azem'in kızı Nehir rolünü oynamak üzere Sera Kutlubey dahil olmuştu. Nehir'in nişanlısı olan Arcan'ı ise Bora Cengiz oynuyor.

İnci Taneleri 30 Mayıs'ta sezon finali yapacak - 1. Resim

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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