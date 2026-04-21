Inter-Como canlı yayın hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? İtalya Kupası yarı final rövanş maçı bu akşam!
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takımın belli olacağı yarı final rövanş mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Inter ile Como arasında oynanacak kritik karşılaşma, ilk maçın golsüz tamamlanmasının ardından büyük bir heyecana sahne olacak. ''Inter-Como canlı yayın hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?'' merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de şekil almaya başladı.
Inter-Como yarı final ilk maçında mücadele 0-0 sona ermişti. Bu akşamki rövanş mücadelesi, finale çıkacak takımı doğrudan belirleyecek. Kazanan taraf adını finale yazdırırken, eşitlik halinde uzatma ve penaltı ihtimali gündeme gelecek. Peki, Inter-Como canlı yayın hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?
INTER - COMO MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Inter - Como karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
INTER - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter - Como yarı final rövanş karşılaşması 21 Nisan akşamı Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.
İlk maçın golsüz tamamlanması nedeniyle bu akşamki karşılaşma doğrudan finalisti belirleyecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
INTER - COMO MUHTEMEL 11
Inter: J. Martinez, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, P. Esposito, Thuram
Como: J. Butez, Smolcic, Ramon, D. Carlos, Valle, Da Cunha, Caqueret, Diao, Perrone, Baturina, N. Paz