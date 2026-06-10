Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın, Premier Lig'den Leandro Trossard ve Jean-Philippe Mateta'yı listesine aldığı iddia edildi.

Vincenzo Italiano önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig'in 2 yıldızı için harekete geçtiği ileri sürüldü.

ARSENAL İLE RESMİ TEMAS

Beinsports'un haberine göre; Başkan Serdal Adalı, Arsenal ile Leandro Trossard transferi için resmi temas kurdu. 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu, siyah beyazlıların sol kanat transferindeki öncelikli hedeflerden biri olduğu öğrenilirken İngiliz ekibinin tecrübeli futbolcuyu satış listesine koyduğu bildirildi.

Leandro Trossard

SANTRFORA MATETA HAMLESİ

Beşiktaş’ın takip ettiği santrfor adaylarından biri de Crystal Palace ile başarılı bir sezon geçiren Jean-Philippe Mateta... Siyah beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Fransız golcü de değerlendirilen isimler arasında yer alıyor.

Jean-Philippe Mateta

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Arsenal formasıyla 2025-2026 sezonunda 50 maça çıkan ve 8 gol - 11 asistlik performans sergileyen Trossard, İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Crystal Palace ile 50 maça çıkan 28 yaşındaki Mateta ise 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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