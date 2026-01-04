4 Ocak Pazar günü meteoroloji’nin fırtına ve kuvvetli sağanak uyarıları sonrası İstanbul’da deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Olumsuz hava koşullarının etkisiyle bazı hatlarda sefer planlamaları güncellendi. Bu kapsamda İstanbul vapur seferleri iptal mi merak edilirken iptal seferler duyurusu paylaşıldı.

İstanbul’da hafta sonu beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, deniz ulaşımında güvenlik önlemlerini beraberinde getirdi. Deniz ulaşımını kullanan yolcular, seferlerde yaşanan iptaller ve geçici düzenlemelerle ilgili yapılacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı fırtına ve kuvvetli sağanak uyarılarının ardından İstanbul ve çevresinde deniz ulaşımında tedbirler artırıldı.

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da deniz ulaşımında çok sayıda hatta seferler geçici olarak durduruldu. Bu kapsamda Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedefadası, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kabataş-Çengelköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Eminönü-Üsküdar hatlarında seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamıyor.

Ayrıca Bostancı-Adalar Ring Hattı, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Üsküdar-Haliç, Tuzla-Pendik-Büyükada, Beykoz-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında da sefer iptalleri uygulanıyor.

Boğaz turu ve uzun mesafeli ring seferleri de olumsuz hava şartlarından etkilendi. Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Rumeli Kavağı-Eminönü ile Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı seferleri geçici olarak durdurulurken, Eminönü-Rumelikağı Hattı seferlerinin Ortaköy uğramaları da iptal edildi

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek- Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak olup, Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.

