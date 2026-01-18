İZDENİZ’ten Karaburun Nergis Festivali seferlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Dış Körfez’de beklenen şiddetli rüzgâr ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle Karşıyaka ve Konak iskelelerinden Mordoğan İskelesi’ne yapılması planlanan seferin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denizcilik işletmesi İZDENİZ, Karaburun’un simgesi haline gelen nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 16-17-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen Karaburun Nergis Festivali için "Nergis Festivali Özel Seferleri" düzenleme kararı aldı. 17 ve 18 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan seferler öncesinde İZDENİZ’den açıklama geldi.

İZDENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İZDENİZ, 18 Ocak 2026 Pazar günü Karaburun Nergis Festivali kapsamında planlanan özel deniz seferinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Dış Körfez’de beklenen şiddetli rüzgâr ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle Karşıyaka ve Konak iskelelerinden Mordoğan İskelesi’ne düzenlenmesi planlanan seferin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İptal edilen sefer için bilet satın alan yolcuların ücret iadelerinin, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeme yaptıkları hesaplara otomatik olarak yapılacağı belirtildi.

İZDENİZ'İN İPTAL DUYURUSU

İZDENİZ'den yapılan açıklamada;



"Sayın Yolcularımız,

18.01.2026 Pazar günü, Dış Körfez’de beklenen şiddetli rüzgâr ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle Karşıyaka ve Konak iskelelerinden Mordoğan İskelesi’ne yapılması planlanan Karaburun Nergis Festivali Özel Seferi iptal edilmiştir.

Bilet satın alan yolcularımızın ücret iadeleri, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın ödeme yaptıkları hesaplara otomatik olarak gerçekleştirilecektir." denildi.

