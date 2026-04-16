İzmir’de 16 ve 17 Nisan tarihlerinde planlanan Gediz elektrik kesintileri birçok ilçede yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerde ilçe, mahalle ve bitiş saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Bergama, Bornova, Çeşme, Bayındır ve birçok ilçede yaşanan kesinti listesi...

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan planlı kesinti programına göre İzmir’in çok sayıda ilçesinde 16 Nisan ve 17 Nisan’da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Özellikle Aliağa, Bayındır, Bornova, Buca, Çeşme, Konak, Karşıyaka, Menderes ve Urla başta olmak üzere birçok noktada bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 16 NİSAN

16 Nisan Perşembe günü İzmir’de planlanan Gediz elektrik kesintileri birçok ilçede uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli, bazı noktalarda ise gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak. şte 16 Nisan İzmir planlı elektrik kesintisi listesi:

Aliağa

Fatih, B. Hayrettin Paşa - 16:00

Balçova

Korutürk - 17:00

Bayındır

Lütuflar, Hacı İbrahim, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Kızıloba, Karapınar, Karahayıt, Kabaağaç, Hisarlık, Gaziler, Ergenli, Dereköy, Çenikler, Buruncuk, Alanköy, Alankıyı, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova - 11:00

Aynı mahallelerin büyük bölümü (Hacı İbrahim, Alankıyı, Alanköy, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızıloba, Lütuflar, Bıyıklar, Camii, Demircilik, Fatih, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova) - 17:00

Çınar, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Pınarlı, Söğütören, Tokatbaşı, Yeşilova, Zeytinova, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Atatürk, Kızılcaağaç, Karahalilli, Fırınlı, Elifli, Çamlıbel, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Yenice - 16:00

Bayraklı

Adalet, Tepekule - 12:00

Bergama

Kadıköy, Zağnoz, Ayaskent - 16:00

İncecikler, Yukarıbey Kaplan, İsmailli Hacılar - 17:00

Bornova

Ümit, Doğanlar - 12:30

Yakaköy, Karaçam - 17:00

Buca

Akıncılar - 13:00

Yiğitler, Çamlık - 16:00

Çeşme

Ovacık, Musalla, Fahrettinpaşa - 15:30

Çiğli

Aydınlıkevler - 15:00

Foça

Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Hacıveli, Koca Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk - 16:00

Karabağlar

Poligon - 12:00

Kemalpaşa

Çiniliköy, Soğukpınar, Yukarıkızılca Merkez, Nazarköy - 14:00

Yeşilköy, Vişneli, Gökyaka, Dereköy, Cumalı - 17:00

Konak

Alsancak - 15:00

Menderes

Orta - 14:00

Değirmendere, Sancaklı - 13:00

Narlıdere

Çamtepe - 12:00

Ilıca - 17:00

Ödemiş

Ovakent, Mescitli, Bademli - 15:00

Birgi, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Gerçekli, Ocaklı - 17:00

Cevizalan - 16:00

Seferihisar

Düzce, Ulamış - 16:00

Selçuk

Acarlar, Çamlık, Gökçealan, Sultaniye, Cumhuriyet, 14 Mayıs, Havutçulu - 16:00

Tire

Mahmutlar, Yenioba, Eskioba, Alacalı - 12:00

TOKİ bölgesi - 16:00 - 17:00

Urla

Zeytineli, Bademler - 16:00

Torasan, Rüstem, Yaka - 15:00

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 17 NİSAN

17 Nisan Cuma günü İzmir’de planlı kesintilerin kapsamı genişliyor. Hem merkez hem de kırsal mahallelerde bakım ve altyapı çalışmaları devam edecek.

Aliağa

Çıtak - 16:00

Balçova

Korutürk - 17:00

Bayındır

Balcılar, Dernekli, Osmanlar, Yusuflu, Kızılcaova - 16:00

Bayraklı

Doğançay - 17:00

Osmangazi, R. Şevket İnce, Çay, Muhittin Erener - 01:15

Bergama

Pınarköy, Yukarıbey Kaplan, İsmailli Hacılar - 17:00

Bornova

Yeşilova, Yunus Emre - 15:30

Çınar, Gazi Osman Paşa, Yıldırım Beyazıt, Barbaros - 01:30

Atatürk, İnönü, Evka 4 - 02:30

Kazımdirik, Ergene - 01:45

Buca

Doğancılar - 17:00

Kırklar - 12:00

Çamlıpınar, Mustafa Kemal - 01:30

Çeşme

Reisdere, Germiyan, Ildır, Şifne - 15:30

Çiğli

Şirintepe, Yakakent, Köyiçi, Güzeltepe - 15:00

Dikili

Salihler, Kabakum, Cumhuriyet, Bahçeli - 17:00

Foça

Yenibağarası - 16:00

Gaziemir

Emrez - 01:30

Karabağlar

Peker, İhsan Alyanak, Aydın - 01:30

Karaburun

Yayla - 18:00

Karşıyaka

Sancaklı, Yamanlar - 17:00

Bahçelievler - 16:00

Kemalpaşa

Kamberler, Bayramlı, Yenikurudere - 16:00

Ansızca, Kuyucak - 11:00

Kiraz

Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya - 17:00

Menderes

Kuyucak - 15:00

Akçaköy, Dereköy, Görece Cumhuriyet, Barbaros - 12:00

Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet - 13:00

Narlıdere

Ilıca - 17:00

Ödemiş

Birgi, Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı - 17:00

Mescitli, Bademli, Ovakent - 15:00

Seferihisar

Orhanlı, Kavakdere - 15:00

Selçuk

Şirince - 14:00

Tire

Işıklar - 16:00

Urla

Atatürk - 15:30

