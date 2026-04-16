İzmir Gediz elektrik kesintisi 16-17 Nisan listesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir’de 16 ve 17 Nisan tarihlerinde planlanan Gediz elektrik kesintileri birçok ilçede yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerde ilçe, mahalle ve bitiş saatleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Bergama, Bornova, Çeşme, Bayındır ve birçok ilçede yaşanan kesinti listesi...
Gediz Elektrik tarafından paylaşılan planlı kesinti programına göre İzmir’in çok sayıda ilçesinde 16 Nisan ve 17 Nisan’da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Özellikle Aliağa, Bayındır, Bornova, Buca, Çeşme, Konak, Karşıyaka, Menderes ve Urla başta olmak üzere birçok noktada bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak.
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 16 NİSAN
16 Nisan Perşembe günü İzmir’de planlanan Gediz elektrik kesintileri birçok ilçede uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli, bazı noktalarda ise gün boyu sürecek kesintiler yaşanacak. şte 16 Nisan İzmir planlı elektrik kesintisi listesi:
Aliağa
Fatih, B. Hayrettin Paşa - 16:00
Balçova
Korutürk - 17:00
Bayındır
Lütuflar, Hacı İbrahim, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Kızıloba, Karapınar, Karahayıt, Kabaağaç, Hisarlık, Gaziler, Ergenli, Dereköy, Çenikler, Buruncuk, Alanköy, Alankıyı, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova - 11:00
Aynı mahallelerin büyük bölümü (Hacı İbrahim, Alankıyı, Alanköy, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızıloba, Lütuflar, Bıyıklar, Camii, Demircilik, Fatih, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova) - 17:00
Çınar, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Pınarlı, Söğütören, Tokatbaşı, Yeşilova, Zeytinova, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Atatürk, Kızılcaağaç, Karahalilli, Fırınlı, Elifli, Çamlıbel, Hatay, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Yenice - 16:00
Bayraklı
Adalet, Tepekule - 12:00
Bergama
Kadıköy, Zağnoz, Ayaskent - 16:00
İncecikler, Yukarıbey Kaplan, İsmailli Hacılar - 17:00
Bornova
Ümit, Doğanlar - 12:30
Yakaköy, Karaçam - 17:00
Buca
Akıncılar - 13:00
Yiğitler, Çamlık - 16:00
Çeşme
Ovacık, Musalla, Fahrettinpaşa - 15:30
Çiğli
Aydınlıkevler - 15:00
Foça
Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Hacıveli, Koca Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk - 16:00
Karabağlar
Poligon - 12:00
Kemalpaşa
Çiniliköy, Soğukpınar, Yukarıkızılca Merkez, Nazarköy - 14:00
Yeşilköy, Vişneli, Gökyaka, Dereköy, Cumalı - 17:00
Konak
Alsancak - 15:00
Menderes
Orta - 14:00
Değirmendere, Sancaklı - 13:00
Narlıdere
Çamtepe - 12:00
Ilıca - 17:00
Ödemiş
Ovakent, Mescitli, Bademli - 15:00
Birgi, Büyükavulcuk, Küçükavulcuk, Gerçekli, Ocaklı - 17:00
Cevizalan - 16:00
Seferihisar
Düzce, Ulamış - 16:00
Selçuk
Acarlar, Çamlık, Gökçealan, Sultaniye, Cumhuriyet, 14 Mayıs, Havutçulu - 16:00
Tire
Mahmutlar, Yenioba, Eskioba, Alacalı - 12:00
TOKİ bölgesi - 16:00 - 17:00
Urla
Zeytineli, Bademler - 16:00
Torasan, Rüstem, Yaka - 15:00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 17 NİSAN
17 Nisan Cuma günü İzmir’de planlı kesintilerin kapsamı genişliyor. Hem merkez hem de kırsal mahallelerde bakım ve altyapı çalışmaları devam edecek.
Aliağa
Çıtak - 16:00
Balçova
Korutürk - 17:00
Bayındır
Balcılar, Dernekli, Osmanlar, Yusuflu, Kızılcaova - 16:00
Bayraklı
Doğançay - 17:00
Osmangazi, R. Şevket İnce, Çay, Muhittin Erener - 01:15
Bergama
Pınarköy, Yukarıbey Kaplan, İsmailli Hacılar - 17:00
Bornova
Yeşilova, Yunus Emre - 15:30
Çınar, Gazi Osman Paşa, Yıldırım Beyazıt, Barbaros - 01:30
Atatürk, İnönü, Evka 4 - 02:30
Kazımdirik, Ergene - 01:45
Buca
Doğancılar - 17:00
Kırklar - 12:00
Çamlıpınar, Mustafa Kemal - 01:30
Çeşme
Reisdere, Germiyan, Ildır, Şifne - 15:30
Çiğli
Şirintepe, Yakakent, Köyiçi, Güzeltepe - 15:00
Dikili
Salihler, Kabakum, Cumhuriyet, Bahçeli - 17:00
Foça
Yenibağarası - 16:00
Gaziemir
Emrez - 01:30
Karabağlar
Peker, İhsan Alyanak, Aydın - 01:30
Karaburun
Yayla - 18:00
Karşıyaka
Sancaklı, Yamanlar - 17:00
Bahçelievler - 16:00
Kemalpaşa
Kamberler, Bayramlı, Yenikurudere - 16:00
Ansızca, Kuyucak - 11:00
Kiraz
Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya - 17:00
Menderes
Kuyucak - 15:00
Akçaköy, Dereköy, Görece Cumhuriyet, Barbaros - 12:00
Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet - 13:00
Narlıdere
Ilıca - 17:00
Ödemiş
Birgi, Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı - 17:00
Mescitli, Bademli, Ovakent - 15:00
Seferihisar
Orhanlı, Kavakdere - 15:00
Selçuk
Şirince - 14:00
Tire
Işıklar - 16:00
Urla
Atatürk - 15:30
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ (GEDİZ ELEKTRİK)