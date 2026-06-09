Kırşehir’de başlatılan bir proje kapsamında, yeni doğan bebeklerine 'Ahi' veya 'Neşet' ismini veren ailelere 4 çeyrek altın hediye edilecek. Projenin, kentin kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı belirtildi.

Kırşehir'de Mustafa Düger Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Adımı Sen Koy' projesi kapsamında dikkat çeken bir uygulama başlatıldı. Proje ile kentte doğan çocuklara, Kırşehir'in önemli değerleri arasında yer alan Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın isimlerinin verilmesi teşvik ediliyor.

Proje hakkında bilgi veren Vakıf Başkanı Mustafa Düger, amaçlarının kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi. Düger, Ahi Evran'ın temsil ettiği ahilik kültürü ile Neşet Ertaş'ın sanatsal mirasının yaşatılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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4 ÇEYREK ALTIN HEDİYE

Proje kapsamında, yeni doğan çocuklarına 'Ahi' ya da 'Neşet' ismi ekleyen ailelere 4 çeyrek altın hediye edileceği açıklandı. Uygulamanın, ahiliğin temel ilkelerini simgeleyen '4 açık kapı' anlayışına atıfla hazırlandığı belirtildi.

Çocuğuna bu iki isimden birini verene 4 çeyrek altın!

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