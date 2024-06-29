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İzmir Menderes’te orman yangını söndürülemezken çalışmalar sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman Yangını, Itfaiye Ekipleri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın şiddetiyle büyümeye devam ederken vatandaşlar ve ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. Henüz söndürülemeyen Menderes orman yangın söndü mü merak edilirken ekipler olay yerinde.

29 Haziran günü 13.00'te başlayan orman yangını büyümeye devam ederken havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. Öğlen saatlerinde başlayan yangın halen kontrol altına alınamazken itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

İZMİR MENDERES ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bugün öğlen saatlerinde başlayan yangın halen devam ediyor. Karacadağ bölgesinde bulunan alanda çıkan yangının sebebi henüz öğrenilemezken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Menderes’te orman yangını söndürülemezken çalışmalar sürüyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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