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Karaman’ın Ermenek ilçesindeki yangın ormanlık alana sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Haziran günü öğlen saatlerinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen yangının rüzgar şiddetiyle büyümesinin ardından söndürüldü mü merak edilirken son dakika olayının son durumu araştırıldı. Ekipler çalışmalara devam ediyor.

Bugün öğlen vaktinde meydana gelen Yeşilköy ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü arasında kalan çalılık alanda başlayan yangının rüzgar nedeniyle ormanlık alana sıçramasının ardından nerede, ne zaman çıktı merak edilirken söndü mü araştırıldı.

KARAMAN SON DAKİKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

29 Haziran'da olan çalılık alan yangınına müdahaleler devam ediyor. Öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Yeşilköy ile Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü arasında çalılık alanda başlayan yangının nedeni henüz bilinmezken rüzgar sebebiyle ormanlık alana sıçradı.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki yangın ormanlık alana sıçradı - 1. Resim

Vatandaşların ihbarının üzerine dağlık arazide olması sebebiyle bölgeye 2 adet yangın söndürme helikopteri sevk edilirken ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yangın bölgesine Mersin ve Antalya'dan da ekiplerin geldiği biliniyor.

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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