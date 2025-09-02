İzmir su kesintisi! İZSU 2 Eylül su kesintisi ne zaman bitecek?

2 Eylül 2025 Salı günü İzmir su kesintisi yaşayan vatandaşlar İZSU arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini sorguluyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL!

İzmir'de 2 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyurulara göre Çiğli, Buca, Foça başta olmak üzere birçok ilçede uzun saatler su kesintisi yaşanacak.

İZSU SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Bornova: Erzene, Evka 3 Mahalleleri

02 Eylül 2025 Salı günü saat 09.15 ile 11.15 arasında, yaklaşık 2 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Nedeni: Branşman arızası.

6 sokak içinde meydana gelen içmesuyu branşman borusu arızasının tamiri süresince kısa süreli kesinti yapılacak olup Erzene ve Ergene Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir.

Bornova: Atatürk, Evka 4, İnönü, Kızılay Mahalleleri

01 Eylül 2025 saat 01.39 ile 02 Eylül 2025 saat 09.00 arasında yaklaşık 31 saatlik su kesintisi uygulanmaktadır.

Nedeni: Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanıma bağlı basınç düşüklüğü.

Buca - Aydoğdu, Cumhuriyet, Çağdaş, İzkent, Karanfil, Murathan, Şirinkapı Mahalleleri

02 Eylül 2025 saat 07.10 ile 11.10 arasında, yaklaşık 4 saatlik su kesintisi olacaktır.

Nedeni: Pompa arızası

Pompalarda meydana gelen arızadan dolayı su verilememektedir.

Çiğli: Guzeltepe, Şirintepe, Yakakent Mahalleleri

01 Eylül 2025 saat 22.00 ile 02 Eylül 2025 saat 12.00 arasında, yaklaşık 14 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Nedeni: Ana boru arızası.

Ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle vanalar kapatılmıştır. Çamlıkent Konutları da etkilenmektedir.

Menemen - Atatürk, Atatürk Plastik OSB Mahalleleri

01 Eylül 2025 saat 19.49 ile 22.52 arasında, yaklaşık 3 saatlik su kesintisi olmuştur.

Nedeni: Depo seviyesi ve kullanım yoğunluğu.

Narlıdere - Çatalkaya, Narlı Mahalleleri

02 Eylül 2025 saat 08.35 ile 10.35 arasında, yaklaşık 2 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Nedeni: Branşman arızası.

Çatalkaya Martı Sokak No:2’de meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yaşanmaktadır.

Ödemiş: Hacıhasan Mahallesi

02 Eylül 2025 saat 09.19 ile 13.19 arasında, yaklaşık 4 saatlik su kesintisi olacaktır.

Nedeni: Ana boru arızası.

Ödemiş Hacıhasan Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle tüm mahallede su kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş: Mursallı Mahallesi

02 Eylül 2025 saat 09.17 ile 11.17 arasında, yaklaşık 2 saatlik su kesintisi olacaktır.

Nedeni: Ana boru arızası.

Ödemiş Mursallı Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

İZSU ARIZA SORGULAMA!

İZSU sitesi üzerinden arıza bilgileri sorgulama ekranından planlı ve anlık kesinti bilgileri paylaşılıyor. Ayrıca ALO 185 hattından arıza bilgilerine dair detaylı bilgi alınabilir.