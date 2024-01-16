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    Jehezkel gol sevincinde ne yaptı? İsrailli Antalyaspor'daki futbolcu sınır dışı mı edilidi?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Jehezkel'in attığı gol sonrası yaptığı hareket çok konuşuldu. Adalet Bakanlığını devreye sokan hareket Jehezkel için pahalıya patladı. Jehezkel gol sevincinde ne yaptı? İsrailli Antalyaspor'daki futbolcu sınır dışı mı edilidi? İşte detaylar...

    Jehezkel gol sevincinde ne yaptı? İsrailli Antalyaspor&#039;daki futbolcu sınır dışı mı edilidi?
    Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında gol atan Sagiv Jehezkel'in gol sevinci tepki topladı. Jehezkel'in bileğindeki bandaja yazdığı yazı Adalet Bakanlığını harekete geçirdi. Jehezkel gol sevincinde ne yaptı? İsrailli Antalyaspor'daki futbolcu sınır dışı mı edilidi? 

    JEHEZKEL GOL SEVİNCİNDE NE YAPTI?

    Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor Trabzonspor'u sahasında ağırladı. Trabzonspor 1-0 öndeyken ev sahibi Antalyaspor oyuncusu Sagiv Jehezkel beraberlik golünü attı. Gol sonrası yaptığı sevinç ile ortalık ayağa kalktı. Kol bileğine sarılı bandajda "100 days/ 7.10" yazısıyla İsrail'in Gazze'deki katliamına destek veren Jehezkel, kadro dışı bırakıldı. 

    JEHEZKEL SINIR DIŞI MI EDİLDİ?

    İsrail'in Gazze'deki katlimanına destek veren İsrailli Antalyaspor'daki futbolcu Jehezkel, yaptığı hareket sonrası Adalet Bakanlığı, 'halkı kin ve düşmanlığa' sevk etmek suçundan soruşturma başlattı. Antalyaspor oyuncu ile yollarını ayırdı. Jehezkel, "Pişmanım" demesine rağmen sözleşmesi feshedilerek ülkesine gönderildi. Jehezkel daha önce de İsrail saldırılarının ilk günlerinde TFF'nin hazırladığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartını tutmamak için Gaziantep maçına çıkmamıştı. 

    KARZEV'E DE SORUŞTURMA 

    Süper Lig takımlarından Başakşehir'de forma giyen bir diğer İsrailli oyuncu Eden Karzev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze katliamını destekleyen bir paylaşım yaptu. Kulüp sporcu hakkında disiplin soruşturması başlattı. 

     

    Düzenleyen:  - Haberler
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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