11 Aralık Perşembe günü Samsunspor sahasında Yuninastan ekibi AEK'i ağırlıyor. Karşılaşma detayları merak edilirken maçın hakemi belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Samsunspor-AEK maçında düdük Fransız hakem Jeremie Pignard'da olacak. Jeremie Pignard'ın istatistikleri, nereli olduğu sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

UEFA’nın yaptığı atama sonrasında Samsunspor-AEK karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. Fransız hakem Jeremie Pignard, 2021’den bu yana FIFA klasmanında görev yapan isimler arasında yer alıyor. Ligue 1 başta olmak üzere birçok önemli maçta düdük çalan hakemin kariyeri ve istatistikleri merak ediliyor.

JEREMİE PİGNARD KİMDİR, NERELİ?

Jeremie Pignard, 7 Ağustos 1987’de Fransa’nın Rhone bölgesine bağlı Villefranche-sur-Saone şehrinde doğdu. Futbol kariyerine oyuncu olarak başlayan Pignard, 2003 yılından itibaren hakemlik yapmaya başladı.

Hakemlikte kısa sürede yükselen Pignard, alt liglerden sonra 2019’da Ligue 1’de maç yönetmeye başladı. 1 Ocak 2021’de FIFA klasmanına terfi ederek uluslararası karşılaşmalarda da görev almaya hak kazandı.

JEREMİE PİGNARD HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Pignard, Fransa Ligue 1’de birçok önemli maçı yönetti. Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco ve Lyon gibi takımların karşılaşmalarında görev aldı. Uluslararası alanda ise UEFA Konferans Ligi, Avrupa elemeleri, uluslararası hazırlık karşılaşmaları ve UEFA Nations League gibi resmi organizasyonlarda düdük çaldı. Bu maçlar arasında Körfez Kupası ve Şampiyonlar Ligi eleme müsabakaları da yer alıyor.

JEREMİE PİGNARD İSTATİSTİKLERİ

Pignard, profesyonel hakemlik kariyeri boyunca yüzlerce maç yönetti. İstatistiklere göre maç başına ortalama 3-4 sarı kart gösteriyor. VAR hakemliği konusunda da deneyimli olan Pignard, birçok uluslararas karşılaşmada VAR ekibinde yer aldı. Kulüp ve milli takım düzeyindeki maçlardaki yönetimi nedeniyle UEFA tarafından sık sık tercih edilen hakemler arasında bulunuyor.

VAR hakemliği konusunda da deneyimli olan Pignard, birçok uluslararası karşılaşmada VAR ekibinde yer aldı. Kulüp ve milli takım düzeyindeki maçlarda disiplinli yönetimi nedeniyle UEFA tarafından sık sık tercih edilen hakemler arasında bulunuyor.

