Karacabey Atçılık Merkezinde nalbantlık kursunu tamamlayanlar Elazığ Hipodromunda çalışabilecek

Karacabey Atçılık Merkezinde açılacak olan kurs ile başarılı olanlar iş sahibi olabilecek. Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik konuyla ilişkin detayları paylaşırken nalbantlık kursu başvuruları ne zaman, nereden yapılıyor merak edildi. Binlerce vatandaşı sevindiren haberin ardından nalbantlık kursu hangi gün başlıyor gündeme geldi.

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Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, nalbantlık kursu ile ilgili bilgileri paylaşırken vatandaşlar kurs kayıtlarının tarihini araştırmaya başlarken hangi alanda çalışılacağını merak ederken detaylar paylaşıldı.

KARACABEY NALBANTLIK KURSU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karacabey Atçılık Merkezinde gerçekleştirilecek olan kursta eğitimi başarı ile tamamlayanlar kurs bitiminde Elazığ Hipodromunda çalışabilecek.

2 Eylül'de açılacak olan kursta konaklama imkanı verilirken bir miktar ücret de verilecek. Kursun 6 ay süreceği paylaşılırken Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, kurs ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Kamuya fayda sağlama amaçlarımızdan birisi de bulunduğumuz illerimizde ve tesislerimizde o bölgedeki halka istihdam sağlamaktır. Yine bugün burada güzel bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Atçılık sektöründe önemli bir yeri olan nalbantlık mesleğine adım atmak isteyen gençleri Karacabey Atçılık Eğitim Merkezine bekliyoruz.

Sektördeki hizmet kalitesinin arttırılması ve kendi alanlarında dünya standartlarında eğitim almış nalbantlar yetiştirmek için düzenlenen nalbantlık eğitiminin ikincisi başlayacak. Karacabey Atçılık Eğitim Merkezinde 2 Eylül 2024’te başlayacak olan proje 6 ay sürecek olup bu eğitimi dünyanın önde gelen nalbantlık okullarından Kentucky Horseshoeing School’da eğitmenlik yapan, aynı zamanda okulun kurucusu ve sahibi olan Mitch Taylor tarafından verilecek.

Bu süreçte arkadaşlarımıza hipodromlarımıza ve tesislerimizde ayrıntıları verilecek olmakla beraber, yatılı olacak olup birçok ihtiyaçları kuruluş tarafından karşılanacaktır. Bugün buradan Elazığlı hemşerilerimizi bu iş imkanına ve kaliteli mesleğe davet ediyorum"