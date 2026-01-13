Karaman’da etkili olan soğuk hava ve buzlanma sonrası gözler 14 Ocak Çarşamba günü için valilik açıklamalarına çevrildi. Birçok kişi ''Karaman'da okullar tatil mi? Karaman Valiliği açıklama yaptı mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Öğrenciler ve veliler, Karaman’da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken, Karaman Valiliği konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme yaptı.

Karaman’da son günlerde etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullara ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 14 Ocak Çarşamba günü için tatil kararı alınıp alınmadığını araştırırken, gözler Karaman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, yarın Karaman'da okullar tatil mi? 14 Ocak Karaman'da okullar tatil mi ilan edildi?

Karaman'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için il merkezinde eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Yarın Karaman'da eğitim-öğretim normal düzende devam edecek.

Karaman Valiliği kar tatili ilan edildiğine dair sosyal medya ve çeşitli platformlarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada vatandaşların yalnızca resmi kurumlardan yapılan duyuruları dikkate alması gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü 13 Ocak Salı günü için farklı bir karar alındığını duyurmuştu. İl merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte don ve buzlanma riskinin artması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Fakat yarın için henüz Karaman'da kar tatili kararı ilan edilmedi.

