Dün yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebi ile birçok ilde kar tatili ilan edilmişti. Öğrenci veliler ''Kar tatili uzadı mı, 14 Ocak okullar tatil mi, yarın okullar tatil olacak mı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İlk tatil kararı ise gecikmedi! İşte 14 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları...

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verilmişti. Alınan ilk kararların ardından gözler 14 Ocak Çarşamba gününe çevrildi. Öğrenciler ve veliler ''Kar tatili uzadı mı, 14 Ocak okullar tatil mi, yarın okullar tatil olacak mı?'' merak ederken, bazı bölgeler için yeni tatil kararları peş peşe duyuruldu. Tunceli (il genelinde), Ordu (Kumru ilçesi), Ordu (Perşembe ilçesi - taşımalı eğitim), Uşak (Ulubey ilçesi) ve daha birçok il/ilçe tatil kararı almış durumda. İşte 14 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller...

Kar tatili uzadı mı, yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller

14 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok bölgede eğitime ara verilmişti. 14 Ocak Çarşamba günü için de bazı il ve ilçelerde okulların tatil olduğu yönünde resmi açıklamalar geldi. Valilikler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, öğrenci ve personel güvenliğini gerekçe göstererek eğitime geçici ara kararları aldı.

14 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER

TUNCELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelindeki tüm resmî ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Üniversiteler tatil kapsamı dışında tutuldu.

ORDU’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bazı ilçelerde ise belirli okullarda kar tatili kararı alındı. Detaylı açıklamalar ise Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak’ın Ulubey ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. İlçe genelindeki tüm okullar tatil kapsamına alındı.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da il genelinde yarın okullar tatil ilan edildi. Erzincan Valiliği 14 Ocak 2026 tarihi için eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak'ta bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarın Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kar tatili olacak.

