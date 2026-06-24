Okulların kapanasına günler kala gözler karne tarihi ve saatine çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kısa süre içinde sona erecek, öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Peki, karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü yaz tatiline girecek.Öğrenciler, eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu 26 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILIR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. Karne dağıtım saatleri ise okullara göre farklılık gösterebileceğinden, öğrencilerin ve velilerin okul yönetimlerinin yapacağı duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?

E-OKUL ÜZERİNDEN KARNE GÖRÜNTÜLEME

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası