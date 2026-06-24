7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi’ni işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile zirve sonrası görüşmeye yeşil ışık yaptı. Cumhurbaşkanı “Zirve dışında görüşmeniz olacak mı?” sorusuna “Büyük ihtimalle olacak” cevabını verdi.

7-8 Temmuz'da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde hazırlık çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklama yaptı.

TRUMP İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME SİNYALİ

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşmeyi işaret etti. Erdoğan bir gazetecinin “ABD Başkanı Donald Trump geldiğinde zirve dışında bir görüşmeniz olacak mı?” sorusuna cevap verdi. Cumhurbaşkanı “Büyük ihtimalle olacak” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı, Terörsüz Türkiye süreci yasal düzenlemelerini Meclis kapanmadan yetiştirmeye çalışacaklarını da açıkladı.

7-8 TEMMUZ'DA

2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu kritik zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 100 bakan ve üst düzey diplomat katılacak. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi liderlerin Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

ANKARA’DA HAZIRLIK BAŞLADI

NATO Zirvesi öncesinde havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara zirveye ilişkin görseller ve mesajların yer aldığı panel ile billboardlar yerleştirilirken, üst ve alt geçitlerde ise duvar süslemeleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı'ndan NATO Zirvesi öncesi kritik açıklama: Trump ile baş başa görüşebiliriz

"GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYORUZ"

Özal Bulvarı üzerinde dikey bahçe çalışmalarını yürüten ekipte mühendis olarak görev yapan Fatih Çetin, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli noktalarda hazırlıklar yürütüldüğünü belirterek “Biz, peyzaj çalışmaları yapıyoruz. NATO Zirvesi'ne yetişmesi için ekiplerimizle geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yolda başka ekiplerce de çevre düzenleme ve süslemeler devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan NATO Zirvesi öncesi kritik açıklama: Trump ile baş başa görüşebiliriz

Ankara'daki 7-8 Temmuz'daki zirve için "Operasyon Turkuaz" başlatıldı. Kent genelinde denetimler sıklaştırıldı; misafirlerin kalacağı oteller, güzergah üzerindeki değnekçi ve dilenciler mercek altına alındı. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri deşifresine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 209 şüphelinin de gözaltında oldukları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı'ndan NATO Zirvesi öncesi kritik açıklama: Trump ile baş başa görüşebiliriz

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