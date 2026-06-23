Başkent Ankara, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken kent genelinde güvenlik ve organizasyon tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. 36. NATO Zirvesi kapsamında, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Peki, "Kırmızı alan" uygulaması nerelerde yapılacak?

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. senboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.

NATO Zirvesinde kırmızı alan uygulaması! Hangi bölgelerde geçerli olacak?

KIRMIZI ALAN UYGULAMASI YAPILACAK YERLER

Üst düzey devlet zirveleri veya uluslararası organizasyonlar (örneğin NATO Zirvesi gibi) öncesinde, yabancı devlet adamları ile delegelerin güvenliğini sağlamak amacıyla ilan edilen özel güvenlik bölgeleridir. Bu alanlarda araç trafiği kısıtlanır ve çok sıkı güvenlik denetimleri uygulanır.

Haritadaki kırmızı işaretlerle gösterilen ve 7-8 Temmuz tarihlerinde "kırmızı alan" uygulamasının yapılacağı bölgeler şunlar:

Esenboğa Havalimanı çevresi

Etimesgut Havalimanı güzergahları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi (Beştepe / Söğütözü Mahallesi)

Grafikte ayrıca kırmızı alan uygulamasının, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ile geçiş güzergahlarını kapsayacağı belirtiliyor.



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