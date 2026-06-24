2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken futbolseverler turnuvanın kalan takvimini araştırmaya başladı. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda grup maçlarının bitiş tarihi, eleme turlarının başlangıcı ve final karşılaşmasının oynanacağı gün merak konusu oldu. Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek sorgulanırken bugünkü Dünya Kupası maçları da merakla bekleniyor. İşte, 2026 World Cup takvimi...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon, 11 Haziran'da oynanan açılış maçıyla başladı. Toplam 104 karşılaşmanın yer aldığı turnuva, yaklaşık 6 hafta sürecek maratonun ardından dünya şampiyonunun belli olmasıyla sona erecek. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek? İşte, 2026 World Cup takvimi...

Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek? 2026 World Cup takvimi

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final karşılaşması 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvanın son maçı, New York New Jersey Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Final öncesinde yarı final maçları 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Finalistler belli olduktan sonra gözler 19 Temmuz'daki dev mücadeleye çevrilecek.

Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek? 2026 World Cup takvimi

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları 28 Haziran tarihinde sona erecek. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turuna geçilecek.

Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek? 2026 World Cup takvimi

2026 WORLD CUP TAKVİMİ

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00 (0-1)*

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00 (1-0)*

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek? 2026 World Cup takvimi

ELEME TURLARI

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle:

SON 32 TURU

28 Haziran Pazar:

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

SON 16 TURU

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, TSİ 20.00

5 Temmuz Pazar:

Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, TSİ 03.00

Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

7 Temmuz Salı:

Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, TSİ 03.00

Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00

Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek? 2026 World Cup takvimi

ÇEYREK FİNAL

9 Temmuz Perşembe:

Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, Boston Stadı, TSi 23.00

10 Temmuz Cuma:

Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

12 Temmuz Pazar:

Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, Miami Stadı, TSİ 00.00

Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

YARI FİNAL

14 Temmuz Salı:

Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 22.00

Üçüncülük Maçı (Bronz Final)

19 Temmuz Pazar:

Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, TSİ 00.00

FİNAL

19 Temmuz Pazar

Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

Dünya Kupası finali ne zaman, grup maçları ne zaman bitecek? 2026 World Cup takvimi

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Bugün oynanan ilk iki karşılaşmada Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederken Kolombiya da Demokratik Kongo karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Dünya Kupası grup aşamasında günün kalan bölümünde A,B,C ve E grubu maçları futbolseverlerle buluşacak.

24 Haziran Çarşamba:

22.00 | İsviçre - Kanada (B Grubu)

22.00 | Bosna Hersek - Katar (B Grubu)

25 Haziran Perşembe:

01.00 | İskoçya - Brezilya (C Grubu)

01.00 | Fas - Haiti (C Grubu)

04.00 | Çekya - Meksika (A Grubu)

04.00 | Güney Afrika - Güney Kore (A Grubu)

23.00 | Curaçao - Fildişi Sahili (E Grubu)

23.00 | Ekvador - Almanya (E Grubu)

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