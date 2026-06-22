2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken futbolseverlerin gözü eleme turlarına çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup karşılaşmaları son haftaya girerken, son 32 turunda mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Turnuvanın yeni formatında 48 takım 12 grupta mücadele ediyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından her grubun ilk iki sırasında yer alan ekipler doğrudan son 32 turuna yükselirken, en başarılı grup üçüncüleri de eleme aşamasında yer alma hakkı kazanacak. Peki, Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor?

Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor? Son 32 turuna geri sayım başladı

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşamasının ilk bölümü olan son 32 turu 28 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından takımlar eleme mücadelesine çıkacak.

Son 32 turu mücadeleleri 4 Temmuz'a kadar devam edecek ve kazanan ekipler son 16 turuna yükselecek.

Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor? Son 32 turuna geri sayım başladı

ELEME TURLARININ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Son 16 turu mücadeleleri ise 4-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz döneminde yapılırken, yarı final heyecanı 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde yaşanacak. Turnuvada üçüncülük maçı ve final ise 19 Temmuz'da oynanacak.

Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor? Son 32 turuna geri sayım başladı

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu 19 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak. Dev final, New York New Jersey Stadı'nda oynanacak.

Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor? Son 32 turuna geri sayım başladı

DÜNYA KUPASI MAÇ TARİHLERİ

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

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