Karnelerin veriliş saati 26 Haziran Cuma günü öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte gözler karne dağıtım saatine ve e-Okul VBS üzerinden yapılacak işlemlere çevrildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Karne teslim saatleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden dijital karne erişimi en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ereceğini resmi çalışma takviminde duyurdu. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Ancak tüm okullar için belirlenmiş ortak bir karne dağıtım saati bulunmuyor. Karne törenleri, okul müdürlüklerinin hazırladığı programa göre gerçekleştiriliyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında tam gün eğitim veren veya sabahçı okullarda karneler çoğunlukla 09.00-11.00 saatleri arasında dağıtılıyor. Öğlenci sisteminin uygulandığı okullarda ise karne teslimleri genellikle 11.00-12.30 saatleri arasında tamamlanıyor. Kesin saat bilgisi için öğrencilerin kendi okul yönetimlerinin duyurularını takip etmeleri öneriliyor. Karneyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de hak kazanan öğrencilere teslim ediliyor.

Karneler saat kaçta verilecek? 2026 karnelerin veriliş saati

E-OKUL VBS DİJİTAL KARNE SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Fiziksel karneye ek olarak öğrenciler not bilgileri, devamsızlık durumu ve dönem sonu başarılarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden de görüntüleyebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital karne için her yıl kesin bir saat açıklanmasa da sistemin karne günü içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bazı okullarda veri girişlerinin tamamlanmasının ardından bilgiler gün içerisinde kademeli olarak sisteme yansıyabiliyor.

Karneler saat kaçta verilecek? 2026 karnelerin veriliş saati

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanıyor. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler aynı gün itibarıyla yaz tatiline başlıyor. Yaz tatili ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni dönemin başlamasıyla sona erecek.

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