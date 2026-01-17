Karşılaşma için nefesler tutuldu! Manchester United-Manchester City maçı nereden izlenir, saat kaçta başlayacak?
Premier Lig 22. haftasında Manchester! United-Manchester City maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda izlenebileceği konusunda araştırma yapmaya başladı.
Premier Lig'in 22.haftasında Manchester United, sahasında ezeli rakibi Manchester City'yi konuk ediyor. Ruben Amorim'n görevden alınmasınına ardından takımın başına Michael Carrick geçti. 32 puanla 7. sırada bulunan ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi potasına yaklaşmayı hedefliyor. Öte yandan 43 puanla lider Arsenal’in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise zirve takibini sürdürmek istiyor.
MANCHESTER UNİTED-MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?
Manchester United - Manchester City maçı 17 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi hakem Anthony Taylor yönetecek.
MANCHESTER UNİTED-MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Casemiro, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O'Reilly, Bernardo Silva, Rodri, Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo, Erling Haaland.