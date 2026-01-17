17 Ocak maç programı belli oldu: Bugün hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 18'inci, Trendyol 1. Lig'de ise 21'inci hafta heyecanı nefes kesiyor. Futbolu yakından takip edenler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna cevap aramaya başladı.
17 Ocak 2026 Cumartesi günü, hem yerel ligdeki şampiyonluk yarışı hem de İngiltere Premier Lig, İspanya-Laliga, İtalya - Serie A gibi liglerde dev randevular olacak. Bu kapsamda bugün oynanacak maçlar ve saatleri belli oldu.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Süper Lig'de 17:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük, 20.00'de Galatasaray-Gaziantep maçı olacak. İngiltere Premier Lig'de 15:30 Manchester United-Manchester City mücadelesi nefes kesecek. Öte yandan 1 Lig'de birçok karşılaşma olacak.
SÜPER LİG
17:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük (beIN SPORTS 1)
20:00 Galatasaray-Gaziantep FK (beIN SPORTS 1)
1. LİG
13:30 Hatayspor-Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Bandırmaspor-Pendikspor (TRT Spor)
19:00 Esenler Erokspor-Van Spor FK (TRT Spor)
İNGİLTERE - PREMİER LİG
15:30 Manchester United-Manchester City (beIN SPORTS 3)
18:00 Tottenham-West Ham United (beIN SPORTS MAX 1)
18:00 Liverpool-Burnley (beIN SPORTS 3)
18:00 Chelsea-Brentford (beIN SPORTS 4)
18:00 Leeds United-Fulham (beIN Connect)
18:00 Sunderland-Crystal Palace (beIN SPORTS MAX 2)
20:30 Nottingham Forest-Arsenal (beIN SPORTS 3)
İSPANYA - LALİGA
16:00 Real Madrid-Levante (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Mallorca-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Osasuna-Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Real Betis-Villarreal (S Sport, S Sport Plus)
İTALYA - SERİE A
17:00 Udinese-Inter (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
20:00 Napoli-Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
22:45 Cagliari-Juventus (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
FRANSA - LİGUE 1
19:00 Lens-Auxerre (beIN Connect)
21:00 Toulouse-Nice (beIN Sports 4)
23:05 Angers-Marsilya (beIN Sports 4)
ALMANYA - BUNDESLİGA
17:30 Borussia Dortmund-St. Pauli (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)
17:30 Hoffenheim-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, Tivibu Spor 3)