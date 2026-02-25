Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle gündeme gelen "kaza kırım" ifadesinin anlamı merak ediliyor. Uçak ve helikopter kazalarında yer alan bu teknik terimin neyi ifade ettiği araştırılıyor.

Son olarak Balıkesir'de F-16 uçak kazasının ardından kullanılan "kaza kırıma uğradı" ifadesi gündeme geldi. Bu kapsamda, "Kaza kırım ne demek? Kaza kırıma uğramak ne anlama geliyor?" konuları araştırılıyor. İşte, detaylar...

KAZA KIRIM NE DEMEK?

“Kaza kırım” genellikle havacılık alanında kullanılan teknik bir terimdir. Uçak, helikopter veya benzeri hava araçlarının karıştığı olaylarda maddi hasarın yanı sıra can kaybının da yaşandığı durumları ifade etmek için kullanılır. Türk Dil Kurumu’nda da bu kavram, "Uçak, helikopter vb.nde maddi hasar ile birlikte can kaybı da olan kaza" olarak açıklanır.

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

“Kaza kırıma uğramak” ifadesi, bir hava aracının görev uçuşu veya eğitim uçuşu sırasında düşmesi ya da ağır hasar alması ve olayda can kaybı yaşanması durumunu anlatır. Bu ifade, özellikle askeri ve sivil havacılıkta resmi açıklamalarda görülür.

