Son dakika Balıkesir'de F-16 nereye düştü merak ediliyor. Gece saatlerinde 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kamuoyunda gelişmeler yakından takip edilirken kazada şehit olup olmadığı araştırılıyor.

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkış yapan F-16 ile gece saatlerinde telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığı belirlendi. Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından açıklamalar yapıldı.

BALIKESİR'DE F-16 NEREYE DÜŞTÜ?

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Uçağın enkazı, Balıkesir’in merkez Karesi ilçesi Naipli köyü yakınlarına düştüğü tespit edildi. F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

BALIKESİR F-16 DÜŞTÜ ŞEHİT VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kazada pilotun şehit olduğu bildirildi. Açıklam şu şekilde:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, kaza kırıma uğraya F-16 ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

