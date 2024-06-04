Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Havacılıkta kaza kırım, uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir

Havacılıkta kaza kırım, uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Havacılıkta kaza kırım, uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Kayseri'de meydana gelen uçak kazasının ardından 2 pilot şehit oldu. Acı haberi MSB, kaza kırıma uğradı olarak açıklarken vatandaşlar nedir, kaza kırım ekibi kimdir gibi sorulara cevap aradı. Meydana gelen üzücü olayla beraber uçağın kırıma uğramasının ne demek merak edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı duyurunun ardından Kayseri'de meydana gelen uçak kazasının detayları araştırılırken açıklamada yer alan kaza kırım ifadesi hakkında nedir, ne demek soruları araştırıldı. Kırım ekibinin kimler olduğu araştırılırken rapor da gündeme geldi.

KAZA KIRIM NEDİR?

Kaza kırım, uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir. Uçağın kısmen iyi halde olması ve can kaybının olmamasına "kırım" kelimesi kullanılırken can kaybı olması halinde "kaza" şeklinde kullanılır.

KIRIM EKİBİ KİMDİR?

Kaza raporu ise hasar rapor anlamına gelirken neden ve nasıl olduğunu inceleyenler ise kaza kırım ekibi, çıkan rapor sayesinde kazadan önce meydana gelen sorunlara bakarak nedenini ortaya çıkartır. İşin uzmanı olan isimler daha öncelerde de meydana gelen olayları ele alarak kaza sebebini bulmaya çalışır.

Havacılık alanında ilk müdahale eden yetkili ekipten oluşan ekip, ilk incelemeyi yapmasının ardından raporu bildirir.

Kaza kırım, uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir - 1. Resim

Hava şartları, teknik sorunlar ve hatalı inişlerde hasar oluşabilirken böyle anlarda kırım yaşanabiliyorken sebepleri değişkenlik gösterebilir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bahçeli'den Özel'e tepki: Vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere baksınAkaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine zam
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyor - HaberlerKayseri'de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyorCanlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var - HaberlerCanlı yayın konuğu Yonca Evcimik’in 8 tane albümü var3-9 haftasının halka arz takviminde yeni hisse bulunmuyor - Haberler3-9 haftasının halka arz takviminde yeni hisse bulunmuyorCizre'deki kayıp kız, Suriye'de ölü bulundu! - HaberlerCizre'deki kayıp kız, Suriye'de ölü bulundu!Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiği için bu akşam maçta oynamayacak - HaberlerDoğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiği için bu akşam maçta oynamayacakKurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün 14.30'da başlayacak - HaberlerKurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün 14.30'da başlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...