Havacılıkta kaza kırım, uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir

Kayseri'de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Kayseri'de düşen eğitim uçağı sonucunda 2 pilotun şehit olduğu kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Bugün Kayseri'de meydana gelen uçak kazasının ardından 2 pilot şehit oldu. Acı haberi MSB, kaza kırıma uğradı olarak açıklarken vatandaşlar nedir, kaza kırım ekibi kimdir gibi sorulara cevap aradı. Meydana gelen üzücü olayla beraber uçağın kırıma uğramasının ne demek merak edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı duyurunun ardından Kayseri'de meydana gelen uçak kazasının detayları araştırılırken açıklamada yer alan kaza kırım ifadesi hakkında nedir, ne demek soruları araştırıldı. Kırım ekibinin kimler olduğu araştırılırken rapor da gündeme geldi.

KAZA KIRIM NEDİR?

Kaza kırım, uçağın tekrar onarılabilecek düzeyde hasar görmesidir. Uçağın kısmen iyi halde olması ve can kaybının olmamasına "kırım" kelimesi kullanılırken can kaybı olması halinde "kaza" şeklinde kullanılır.

KIRIM EKİBİ KİMDİR?

Kaza raporu ise hasar rapor anlamına gelirken neden ve nasıl olduğunu inceleyenler ise kaza kırım ekibi, çıkan rapor sayesinde kazadan önce meydana gelen sorunlara bakarak nedenini ortaya çıkartır. İşin uzmanı olan isimler daha öncelerde de meydana gelen olayları ele alarak kaza sebebini bulmaya çalışır.

Havacılık alanında ilk müdahale eden yetkili ekipten oluşan ekip, ilk incelemeyi yapmasının ardından raporu bildirir.

Hava şartları, teknik sorunlar ve hatalı inişlerde hasar oluşabilirken böyle anlarda kırım yaşanabiliyorken sebepleri değişkenlik gösterebilir.