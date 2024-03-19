KDV'si yüzde 1 olan ürünler hangileri? İşte KDV yüzde 1 olan temel gıda ürünleri!

KDV'si yüzde 1 olan ürünler, genel olarak temel gıda ürünleri olarak bilinmektedir | KDV'si %1 olan ürünlerin tam listesine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ulaşılabilmektedir. KDV yüzde 1 olan ürünler, genellikle temel gıda ürünleridir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in KDV artışı ile ilgili iddia edilen açıklamalarının ardından KDV’si yüzde 1 olan ürünler merak edildi. İşte yüzde 1 KDV’si olan ürünler!

KDV'si yüzde 1 olan ürünler! KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin ödediği ancak teslim alana yüklenen bir harcama vergisidir. KDV genellikle %1'den %20'ye kadar değişmektedir. Peki, KDV yüzde 1 olan ürünler nelerdir? İşte KDV’si yüzde 1 olan ürünlerin listesi!

KDV'Sİ YÜZDE 1 OLAN ÜRÜNLER

KDV’si yüzde 1 olan bazı temel gıda ürünleri şunlardır:

Et, balık, kabuklu hayvanlar

Şeker ve şeker mamulleri

Kakao ve müstahzarları

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri

Sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

Zeytin küspesi

Tuz

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

Kümes hayvanları

Balık

Yumurta, bal

Bağırsak

Çeşitli sebze fideleri

Su ve soda

Yenen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

Yenen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler

Kahve, çay, baharat, Paraguay çayı

Hububat

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni

Sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu

Hayvansal ve bitkisel yağlar

KDV ARTIŞI OLACAK MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."