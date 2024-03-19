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KDV'si yüzde 1 olan ürünler hangileri? İşte KDV yüzde 1 olan temel gıda ürünleri!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KDV&#039;si yüzde 1 olan ürünler hangileri? İşte KDV yüzde 1 olan temel gıda ürünleri!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KDV'si yüzde 1 olan ürünler, genel olarak temel gıda ürünleri olarak bilinmektedir | KDV'si %1 olan ürünlerin tam listesine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ulaşılabilmektedir. KDV yüzde 1 olan ürünler, genellikle temel gıda ürünleridir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in KDV artışı ile ilgili iddia edilen açıklamalarının ardından KDV’si yüzde 1 olan ürünler merak edildi. İşte yüzde 1 KDV’si olan ürünler!

KDV'si yüzde 1 olan ürünler! KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin ödediği ancak teslim alana yüklenen bir harcama vergisidir. KDV genellikle %1'den %20'ye kadar değişmektedir. Peki, KDV yüzde 1 olan ürünler nelerdir? İşte KDV’si yüzde 1 olan ürünlerin listesi!

KDV'Sİ YÜZDE 1 OLAN ÜRÜNLER

KDV’si yüzde 1 olan bazı temel gıda ürünleri şunlardır:

  • Et, balık, kabuklu hayvanlar
  • Şeker ve şeker mamulleri
  • Kakao ve müstahzarları
  • Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
  • Sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
  • Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
  • Zeytin küspesi
  • Tuz
  • Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar
  • Kümes hayvanları
  • Balık
  • Yumurta, bal
  • Bağırsak
  • Çeşitli sebze fideleri
  • Su ve soda
  • Yenen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
  • Yenen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler
  • Kahve, çay, baharat, Paraguay çayı
  • Hububat
  • Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni
  • Sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu
  • Hayvansal ve bitkisel yağlar

KDV'si yüzde 1 olan ürünler hangileri? İşte KDV yüzde 1 olan temel gıda ürünleri! - 1. Resim

KDV ARTIŞI OLACAK MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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