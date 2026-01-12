İtalya Serie A’da 20. hafta heyecanı, Juventus-Cremonese maçı ile devam ediyor. Gözler milli futbolcumuz Kenan Yıldız'da! uventus-Cremonese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir merak edilirken maç kadrosu muhtemel ilk 11 de şekillenmeye başladı.

Ligde şu ana kadar topladığı 36 puanla 5. sırada bulunan Juventus, iç sahada oynayacağı bu akşamki maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki konumunu korumak istiyor. Sezonu orta sıralarda tamamlamayı hedefleyen Cremonese ise 22 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Juventus-Cremonese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

JUVENTUS CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanacak Juventus-Cremonese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli olarak yayınlanacak.

JUVENTUS CREMONESE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Juventus Cremonese maçı bu akşam 12 Ocak Pazartesi günü saat 22.45’te başlayacak.

JUVENTUS CREMONESE MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’ta gözler genç futbolcu Kenan Yıldız’a çevrilmiş durumda. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin son haftalardaki tercihleri doğrultusunda Kenan Yıldız’ın Cremonese karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Resmi kadro maç saatine yakın açıklanacak.

JUVENTUS CREMONESE MUHTEMEL 11

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Kenan Yıldız; David

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

