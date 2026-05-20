Survivor 2026 yarışmacısı Beyza hakkındaki paylaşımı sonrası gündeme gelen oyuncu "Kerimhan Duman kimdir, hangi dizilerde oynadı" merak ediliyor. Arka Sokaklar ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol alan genç oyuncunun yaşı, eğitimi ve kariyeri araştırılıyor.

Kerimhan Duman, televizyon ve sinema projelerindeki performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Duman, Arka Sokaklar'daki rolüyle dikkat çekmişti.

KERİMHAN DUMAN KİMDİR?

Kerimhan Duman, 13 Haziran 1996 yılında doğdu. Oyunculuğun yanı sıra hukuk eğitimi de alan Duman, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı. Sümer Onat Film ve Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon kariyerine çocuk yaşta başlayan Kerimhan Duman, Arka Sokaklardaki Tunç karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

KERİMHAN DUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kerimhan Duman, 2006-2026 yılları arasında Arka Sokaklar'daTunç karakteriyle yer aldı. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde iki bölüm rol aldı. 2011 yılında ise Vücut filminde Nurgül'ün oğlu karakteriyle ilk sinema filminde oynadı.

