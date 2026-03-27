Kira geliri elde eden mülk sahipleri için 2026 yılı beyan süreci başladı. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri, istisna tutarları ve ödeme detaylarını araştırıyor. Peki, kira gelir beyannamesi ne zaman verilir 2026?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, kira geliri elde eden milyonlarca mükellef için beyanname süreci Mart ayı boyunca devam ediyor. Konut ve iş yeri kira gelirine sahip olanlar, belirlenen sınırları aşmaları halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü oluyor.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR 2026?

2025 takvim yılına ait kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi 1 Mart 2026 itibarıyla başladı. Mükelleflerin beyannamelerini en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar vermeleri gerekiyor. Bu süre içerisinde beyan edilmeyen ya da eksik bildirilen kira gelirleri, ilerleyen süreçte cezalı işlem ve gecikme faizi ile karşılaşılmasına neden olabiliyor.

Konut kira gelirlerinde 2025 yılı için belirlenen 47.000 TL’lik istisna tutarının aşılması halinde beyanname verilmesi zorunlu hale geliyor. İş yeri kira gelirlerinde ise stopaja tabi gelirlerde 330.000 TL sınırının aşılması durumunda beyan zorunluluğu bulunuyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Beyannameler;

Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından,

Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonundan,

Vergi dairesinden alınan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile mükellefin kendisi ya da 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılık sözleşmesi imzalanarak Dijital Vergi Dairesi (e-Beyanname Sistemi) ile elektronik ortamdan,

Bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer) vergi dairesine kâğıt ortamında elden,

İkametgâh adreslerine bağlı kalınmaksızın herhangi bir vergi dairesinden,

verilebilir. Kira geliri dışında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat elde edilmesi durumunda beyanname yukarıda sayılan yöntemlerle verilir.

TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Kira gelirine ilişkin hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. İlk taksit ve damga vergisi için son tarih 31 Mart 2026 olarak belirlenirken, ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılabiliyor.

