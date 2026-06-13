Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Yaz aylarının en önemli geleneksel spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ı takip etmek isteyen vatandaşlar, festival ve güreşlerin hangi tarihlerde düzenleneceğini araştırıyor. Peki, Kırkpınar güreşleri ne zaman yapılacak? İşte 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri takviminin ayrıntıları...

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 2026 yılında düzenleneceği tarihler duyuruldu. Belirlenen takvim doğrultusunda Kırkpınar Yağlı Güreşler temmuz ayının ilk haftasında yapılacak. Edirne Belediyesinin açıklamasına göre encümenin aldığı karar doğrultusunda 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında 3-4-5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kırkpınar güreşleri ne zaman? 2026 Kırkpınar yağlı güreşleri takvimi

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ GEÇMİŞİ

"Bitmeyen Güreşin Devam Eden Efsanesi" olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Mayıs 1361 yılından bugüne savaş ve diğer olağanüstü hal durumları haricinde düzenlenerek günümüze ulaşmıştır.

Avrupa Birliği çapında sürdürülebilir turizm gelişim modellerini teşvik eden Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'ne (EDEN) Türkiye ilk defa 2008 yılında katılmıştır. Edirne Belediye Başkanlığı'nın Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, 2008 yılında "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Ödülü"nü kazanmıştır.

Bu bağlamda 2008 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Belediye Başkanlığı işbirliğiyle "Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali"nin UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi amacıyla bir dosya hazırlanarak UNESCO'nun ilgili kurullarına teslim edilmiştir. Yapılan incelemelerin ardından dosya da 2010 yılında kabul edilmiş ve Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kayıt edilmiştir.

Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Edirne, Türkiye ve Dünya'nın Kültür Mirası olup Türk Yağlı Güreşleri'nin Olimpiyatı, Türkiye'nin Başpehlivanının seçildiği er meydanıdır.

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