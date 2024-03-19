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Kızıl Goncalar senaristi kim? Necati Şahin kimdir, kaç yaşında?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızıl Goncalar senaristi kim? Necati Şahin kimdir, kaç yaşında?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Necati Şahin'dir. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizisinin senaristi kim araştırılıyor. Her yeni bölümüyle gündemde yer edinen Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Necati Şahin'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Kızıl Goncalar senaristi kim? Necati Şahin kimdir, kaç yaşında? sorularının cevapları gündeme geldi. Sosyal medyada gündem olan Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Necati Şahin'in daha önce yazdığı diziler, hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

KIZIL GONCALAR SENARİSTİ KİM?

Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin'dir. 

NECATİ ŞAHİN KİMDİR?

Necati Şahin, 1955 yılında Çorum'da doğdu. 2008 yılından itibaren Gazi, Gönül İşleri gibi dizilerin senaristliğini yapan Şahin, 90'lı yıllarda bazı yabancı filmlerde oyuncu olarak yer almıştır. Son olarak Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin senaryosunu yazmaktadır. Kızıl Goncalar senaristi kim? Necati Şahin kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

NECATİ ŞAHİN SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLER

Gazi ( TV Dizisi, 2008)

Böyle Bitmesin ( TV Dizi, 2012)

Selam (Sinema filmi, 2013)

Osmanlı Tokadı (TV Dizisi, 2013)

Gönül İşleri (TV Dizisi, 2014)

Vatanım Sensin (TV Dizisi 2016)

Kod Adı: Kulüp (TV Dizisi 2021)

Kızıl Goncalar (TV Dizisi, 2024)

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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