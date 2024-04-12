Kızılcık Şerbeti 19 Nisan Cuma 20.00’da yayınlanacak

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi tutkunları son bölümde yaşananlarla şaşırtan sahnelerin ardından yeni gelişmeleri heyecanla bekliyorlar. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanmayacak olmasıyla ilgili detaylar ve merak edilenler...

En sevilen diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? Dizinin hayranları tarafından merak edilen bu konu oldukça sık soruluyor. Özellikle de son bölümdeki final sahnesi tüm izleyenleri yeni bölüm için çok daha büyük bir merak içinde bırakmış durumda.

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?

Son bölümde Alev ile Abdullah karakterlerinin lüks bir evde buluştukları sahneyle izleyicileri şaşkına çeviren dizi büyük bir merak uyandırmıştı. Ancak bu hafta izleyiciler beklenen gelişmeleri bir hafta daha beklemek zorunda kalacaklar.

Kızılcık Şerbeti hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. 12 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı'nın 3. günü olduğu için dizi setleri tatile girmiş durumda. Bu nedenle bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü sevenleriyle buluşamayacak.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 19 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler heyecanla bekledikleri yeni gelişmelerin ve sürprizlerin neler olacağını merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin tutkunları önümüzdeki hafta merak edilen tüm detayları yeni bölümde öğrenebilecek.