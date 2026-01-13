Ekranların reyting rekortmeni tarihi dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir gelişme yaşandı. Orhan Bey dönemini ekrana taşıyan dizinin kadrosuna Mustafa Üstündağ'ın dahil olacağı gündeme geldi.

Burak Özçivit’in diziden ayrılmasının ardından Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan’ın yeni başrolünü üstlenmişti. Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her çarşamba ekrana gelirken yapım ekibi flaş bir adım attı. Bu kapsamda ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Orhan'ın kadrosuna katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Mustafa Üstündağ, Kuruluş Orhan dizisinin kadrosunda dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mustafa Üstündağ, Demir Han karakterine oynayacak. Haberin detaylarına göre, Demir Han karakteri dizide Orhan Bey’in en önemli rakibi olacak.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977’de babasının memleketi Safranbolu’da doğdu ve çocukluğu Adana’da geçti. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybeden Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Kameralar karşısına ise Yılan Hikâyesi dizisiyle geçti.

