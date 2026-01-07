ATV’nin sevilen yapımı Kuruluş Orhan, yılbaşı tatili sonrası 7 Ocak Çarşamba akşamı (bu akşam) ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Bu kapsamda, dizinin 10. yeni bölümünün ne zaman geleceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, Kuruluş Orhan bu akşam var mı, neden yok?

Her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan, 7 Ocak 2026 yayın akışıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizinin bu akşam yeni bölümle ekrana gelip gelmeyeceği sorusuna cevap arıyor.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV’nin 7 Ocak 2026 Çarşamba gününe ait resmi yayın akışına göre Kuruluş Orhan bu akşam ekranda olacak. Ancak dizi, izleyiciyle yeni bölümüyle değil “Özel Bölüm” yayınıyla buluşacak. Bu nedenle dizinin hikayesini ileri taşıyan 10. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Son olarak 24 Aralık 2025 Çarşamba akşamı 9. bölümüyle ekrana gelen dizi, yılbaşı haftası nedeniyle yayın arası vermişti.

Kuruluş Orhan bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu (7 Ocak yayın akışı)

KURULUŞ ORHAN NEDEN YOK?

Yeni yıl tatili döneminde televizyon kanalları, dizilerin çekim ve yayın planlarında geçici değişikliklere gitti. Kuruluş Orhan da bu kapsamda yılbaşı haftasında yayınlanmadı ve 7 Ocak haftasında yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? (10. BÖLÜM)

Kuruluş Orhan dizisinin 10. yeni bölümü, 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak. Böylece dizi, yaklaşık iki haftalık aranın ardından hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Yayın takvimine göre dizinin yeniden normal akışına dönmesiyle birlikte Orhan Bey merkezli olayların hız kazanması bekleniyor. İzleyiciler, 10. bölümle birlikte sezonun gidişatını belirleyecek önemli gelişmelere tanıklık edecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

9. bölümde Prenses Asporça’ya kurulan pusu ve Orhan Bey’in müdahalesi bölümün en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Kutsal Mabed Şövalyeleri’nin planlarını bozan Orhan Bey, Asporça’nın hayatını kurtarırken obadaki dengeleri de altüst etti.

Nilüfer Hatun ile Asporça arasında yükselen gerilim, yeni çatışmaların habercisi oldu. Orhan Bey’in Hector’a karşı kurduğu büyük plan, Bizans cephesinde yankı uyandırırken Flavius’un Fatma Hatun üzerinden sınanacağı zor kararlar, hikayeyi daha da derinleştirdi.

