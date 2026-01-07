7 Ocak Star TV yayın akışının netleşmesiyle birlikte izleyiciler, Sahipsizlerin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Dizinin yayın akışında yer almaması nedeniyle "Sahipsizler bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman" aramaları yapılıyor. Bu kapsamda dizinin resmi hesaplarından yaptığı duyurularla 44. bölüm tarihi de netlik kazandı.

Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Sahipsizler, yılbaşı haftasının ardından yeniden gündeme geldi. 7 Ocak 2026 tarihli yayın akışının açıklanmasıyla birlikte dizinin bu akşam yeni bölümle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Star TV’nin paylaştığı 7 Ocak 2026 yayın akışına göre Sahipsizler dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Dizinin normal yayın saatinde, önceki bölümlerden bir tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Sahipsizler de yayın akışına ara vermişti. Sahipsizler de bu genel yayın politikası kapsamında bu hafta yeni bölümle ekrana gelmiyor.

Sahipsizler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak yayın akışında belli oldu

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tarihi de yayın akışıyla birlikte netlik kazandı. Edinilen güncel bilgilere göre dizinin 44. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Yılbaşı tatili sonrasında dizilere verilen kısa aranın ardından Sahipsizler, kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümde hikayenin nasıl şekilleneceği ve karakterler arasındaki gelişmeler şimdiden merak edilirken, izleyiciler 14 Ocak Çarşamba akşamı Star TV ekranlarını takip edecek.

7 OCAK ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler (Tekrar)

23.30 Düğüm Salonu

