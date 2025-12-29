Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs ve kredi zammı için nefesler tutuldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her sene ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere güncellenen burs miktarları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi.

Geçen sene lisans öğrencileri için 3 bin lira, yüksek lisans için 6 bin lira ve doktora öğrencileri için 9 bin lira olarak uygulanan ödemelerde, 2026 yılıyla birlikte yeni bir artış yaşanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "Öğrencilerimize müjdeli haberi önümüzdeki günlerde duyuracağız" açıklamasının ardından "KYK bursu ne kadar olacak?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

KYK bursu zammı 2026: KYK bursu ne kadar olacak?

2026 KYK BURSUNA ZAM YAPILACAK MI?

2026 yılına ilişkin KYK burs ücretleri henüz belli olmadı. Kısa süre içinde konuya hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi zammına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi ücretlerine gelecek zammın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

2024 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücretlerine, ocak ayında yeniden zam gelecek.

