Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı takvimi netleşti. ''LGS başvuruları ne zaman 2026?'' sorusuna cevap aranırken Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavına ilişkin bazı detaylar da netlik kazandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek LGS sınavı tarihi duyurulurken, öğrenciler ve veliler sınav takvimi ile başvuru sürecine ilişkin detayları merak etmeye başladı. Peki, LGS başvuruları ne zaman 2026?

LGS başvuruları ne zaman 2026? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu!



LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak 2026 LGS sınavı için başvuru takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları 2-11 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı. 2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Başvuru sürecine ilişkin kesin tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuz ile duyurulacak.

LGS başvuruları ne zaman 2026? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu!

LGS SINAVI NE ZAMAN 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek LGS merkezi sınavının tarihi açıklandı. 2026 LGS sınavı 14 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türkiye genelinde uygulanacak sınava yalnızca 8. sınıf öğrencileri katılabilecek.

LGS başvuruları ne zaman 2026? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi belli oldu!

LGS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

LGS’ye katılmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemleri dijital sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular e-Okul sistemi aracılığıyla yapılırken öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlükleri de süreci takip ediyor.

Öğrencilerin sınava katılım durumlarını okul yönetimleri üzerinden kontrol etmeleri ve başvuru bilgilerinin doğruluğunu teyit etmeleri gerekiyor. Başvuru süreci başladığında ise merak edilen diğer tüm detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası