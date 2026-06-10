Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava günler kala gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz ulaşım uygulaması oldu. Son yıllarda sınava katılacak öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması adında özellikle büyükşehirlerde ücretsiz ulaşım hakkı veriliyor. Peki bu yıl LGS günü ulaşım (toplu taşıma) ücretsiz mi? İşte cumartesi otobüs, metro ve metrobüs seferleriyle ilgili son durum...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde öğrenciler ve veliler toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Konuya ilişkin ilk resmi açıklama Ankara'dan geldi. Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, LGS günü için ulaşım düzenlemesini duyurdu.

İLK DUYURU EGO'DAN GELDİ

Yapılan açıklamada; "EGO Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin sınav yerlerine ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 18 EGO otobüsü güzergâhında toplam 32 ilave servis planlanmıştır. (Ek-1)

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararı doğrultusunda, sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler, sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla, sınav günü EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistem toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecektir." denildi.

LGS günü ulaşım (toplu taşıma) ücretsiz mi? Cumartesi otobüs, metro ve metrobüs seferleriyle ilgili son durum

GÖZLER İBB'YE ÇEVRİLDİ

Ankara'da ücretsiz ulaşım kararının açıklanmasının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ise 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl LGS sınavına girecek öğrenciler ile sınav görevlileri, sınav giriş ve görev belgelerini göstermeleri halinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmıştı. Uygulama kapsamında İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurları ücretsiz hizmet vermişti.

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