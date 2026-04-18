Lohusa filmi oyuncuları ve karakterleri, yapımın yeniden televizyonda ekranlara gelmesiyle birlikte izleyiciler tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Gupse Özay imzalı film, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Lohusa filminin oyuncuları ve karakterleri yeniden gündeme geldi. Filmin başrollerinde senaryoyu da kaleme alan Gupse Özay bulunuyor. Gupse Özay filmde “Burcu” karakterine hayat verirken, doğum sonrası sürecin merkezinde yer alan hikaye bu karakter etrafında şekilleniyor.

Yapımda ayrıca Onur Gürçay Hazal Türesan (İlayda), Esra Ruşan (Fulya), Servet Pandur, Feri Baycu Güler, Su Şanad (Özge), Elif Nur Kerkük (Yasemin), Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı ve Kahraman Sivri gibi isimler yer alıyor.

LOHUSA FİLMİ KONUSU NE?

Lohusa filmi, yeni anne olmuş bir kadının doğum sonrası yaşadığı fiziksel ve psikolojik değişimleri konu alıyor. Filmde Burcu karakteri, lohusa depresyonuna girmeyeceğine inanırken kendisini beklemediği bir ruh hali içinde bulur. Uykusuzluk, hormonal değişimler ve bebeğin bakımı gibi süreçler, karakterin hayatında önemli dönüşümlere neden olur.

Hikaye, bu zorlu sürecin içinde yaşanan komik ve dramatik anları bir arada sunuyor. Burcu’nun hem annelikle başa çıkma çabası hem de çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkiler, filmi izleyiciler için hem eğlenceli hem de düşündürücü bir hale getiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası