UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan sürerken Fenerbahçe-Aston Villa karşılaşmasının hakemi de netleşti. Kritik mücadele öncesi Portekizli hakem Luis Godinho’nun kariyeri, yönettiği maçlar ve istatistikleri futbolseverlerin gündemine girdi. İşte Fenerbahçe-Aston Villa maçının hakemi Luis Godinho'nun yönettiği maçlar ve istatistikleri...

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho yönetecek. 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak, dördüncü hakem olarak ise Fabio Verissimo görev alacak. Peki, Fenerbahçe Aston Villa maçı hakemi Luis Godinho nereli, hangi maçları yönetti?

LUIS GODINHO NERELI, KIMDIR?

Luis Godinho 18 Kasım 1985 tarihinde Portekiz’in Borba kentinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen Godinho 2015-2016 sezonunda Portekiz Primeira Liga klasmanına dahil edildi. Gösterdiği performansın ardından 2017 yılında FIFA kokartı almaya hak kazanarak uluslararası arenada görev almaya başladı.

LUIS GODINHO HANGI MACLARI YONETTI?

Luis Godinho hem Portekiz liglerinde hem de UEFA organizasyonlarında birçok önemli karşılaşmada düdük çaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde görev alan Godinho, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası turnuvalarında VAR hakemi olarak da yer aldı.

2019 FIFA U17 Dünya Kupası, 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası organizasyonlarında VAR görevini üstlenen Portekizli hakem 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Türkiye Süper Lig maçlarında da VAR hakemi olarak görev yaptı.

2025-2026 sezonunda Liga Portugal ve Liga Portugal 2 başta olmak üzere birçok lig ve kupada maç yöneten Godinho, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması, Konferans Ligi elemeleri ve ulusal kupa karşılaşmalarında da sahaya çıktı.

Luis Godinho'nun geçen sezon yönettiği Midtjylland-Fenerbahçe maçı ise 2-2'lik beraberlikle bitmişti.



