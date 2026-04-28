M7 Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı’nda yaşanan teknik problem sonrası sefer düzeni yeniden planlandı. Özellikle de Mecidiyeköy durağının aktif olup olmadığı ve hattın tamamen kapalı olup olmadığı yolcular tarafından yakından takip ediliyor. ''M7 metrosu açıldı mı, Mecidiyeköy durağı kullanılıyor mu?'' sorularının cevapları için gözler Metro İstanbul'dan gelecek duyuruya çevrildi.

M7 metrosu açıldı mı, Mecidiyeköy durağı kullanılıyor mu merak edilirken 25 Nisan 2026 tarihinde Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre sorun, tünel içindeki makas bölgesinde oluşan zemin ve su kaynaklı meydana geldi. Yer altı su seviyesindeki artış, ray altyapısında müdahale edilmesini gerektirdi. Teknik analizlerin ardından kalıcı onarım aşamasına geçileceği bildirildi.

M7 metrosu açıldı mı, Mecidiyeköy durağı kullanılıyor mu?

M7 METROSU AÇILDI MI?

İstanbul M7 Yıldız - Mahmutbey Metro Hattı'nın belli duraklı kapatıldı. Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki tünelde ortaya çıkan teknik sorun nedeniyle bu bölümde bakım ve inceleme süreci devam ediyor.

M7 metrosu açıldı mı, Mecidiyeköy durağı kullanılıyor mu?

M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI KULLANILIYOR MU?

Mecidiyeköy durağı aktif olarak kullanılabiliyor. Yıldız ile Mecidiyeköy arasındaki seferlerde herhangi bir aksama bulunmazken metro normal şekilde çalışıyor.

Mecidiyeköy’den Çağlayan yönüne metro ile doğrudan ulaşım sağlanamıyor. Yolcuların Nurtepe üzerinden aktarma yapması gerekirken Mecidiyeköy - Nurtepe arasında ulaşım ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanıyor.

M7 metrosu açıldı mı, Mecidiyeköy durağı kullanılıyor mu?

M7 METRO KAPALI MI?

M7 metro hattında sadece Mecidiyeköy - Çağlayan arasındaki bölümde teknik inceleme ve onarım çalışmaları nedeniyle doğrudan metro işletmesi durduruldu. Çağlayan ile Mahmutbey arasında metro seferleri devam ederken, hattın diğer kısmında alternatif ulaşım çözümleri uygulanıyor.

