Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son maçında İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid beraberliği sonrası play-off umutlarını son haftaya taşıyan sarı-kırmızılıların kritik maçının tarihi, saati ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden tek Türk takımı olan Galatasaray, lig aşamasının son haftasında zorlu bir deplasmana çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmasının ardından gözünü Manchester City karşılaşmasına çevirdi. Play-off ihtimalini son maça taşıyan Galatasaray’ın bu kritik mücadelesine dair detaylar netleşti.

MANCHESTER CİTY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşması, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Galatasaray, lig aşamasındaki bu son maçta alacağı sonuca göre play-off hattındaki yerini belirlemeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 haftada topladığı puanlarla iddiasını son haftaya kadar taşımayı başardı.

Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman? Aslanlar lig aşamasındaki son maçına çıkacak

MANCHESTER CİTY-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan Etihad Stadyumu’nda oynanacak. Manchester City’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, Şampiyonlar Ligi’nin son hafta karşılaşmalarından birine sahne olacak.

Zorlu deplasmanda Galatasaray, hem güçlü rakibi hem de atmosferiyle bilinen Etihad Stadyumu’nda sahaya çıkacak. Mücadelenin Türkiye’de TRT ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

