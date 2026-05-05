2026 yılı için Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme başvuruları başladı. Boş bulunan kadrolar için başvuru süreci 8 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

2026 yılı proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme takvimi geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda proje okullarında boş bulunan öğretmen ve yönetici (müdür ve müdür yardımcısı) kadrolarına başvurular 5 - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarının ise 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren duyurulması planlandı.

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle alınacak. Başvuruda bulunanlar; öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilir. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilir.

Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS ePersonel Modülünden kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edebilecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN KILAVUZ

SONUÇLARIN DUYURULMASI



Sonuçlar, https://personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak olup atama/görevlendirme 2026 Yılı Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takviminde belirlenen süreler içinde tamamlanacak.

