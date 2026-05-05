Samsunlu aktar 29 çeşit üründen oluşan, tarifini 3 yılda bulduğu ve ismini ‘Osmanlı baharatı’ koyduğu karışımı hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor. Kilosu bin TL’den satışa sunulan baharata Samsunlular ve yabancılar oldukça rağbet gösteriyor.

Samsun’da yaşayan aktar Recai Doğanay, tarifini kendi bulduğu baharatı 29 yıldır sattığını ifade etti.

“KIVAMINI BULMAM 3 YILIMI ALDI”

3 yıllık uğraş sonucu tutturabildiği 29 çeşit üründen oluşan baharat karışımına ‘Osmanlı baharatı’ ismini verdiğini belirten Doğanay “Sadece Samsun değil şehir dışına da gönderiyoruz. Dönerde de kullanılıyor. Osmanlı baharatında 29 çeşit ürünün karışımı var. Reyhan, safran, kişniş, fesleğen, köri, isot, toz biber, nane, kekik, pul biber gibi ürünler var. Bu ürünlerin hepsinin bir oranı var. Örneğin, 50 gram köri, yeni bahardan 10 gram gibi ekliyorum. İnsanlar sanmasın ki bu ürünlerin hepsini kararsam aynısını yaparım. Bu ürünün kıvamını bulmam tam 3 yılımı aldı” dedi.

NERELERDE KULLANILIYOR?

Bu baharatın en çok tavuk ürünlerinde kullanıldığını belirten aktar, kullanım alanlarını şöyle sıraladı:

Döner, mangal, fırın ve köftede çok sık kullanıyorlar. Fırın yemeklerinin tamamına yakışıyor. İmam bayıldı, fırın tavuk, baget, patates gibi yiyeceklerde kullanılıyor. Yahni ve et türü yemeklerde de sıklıkla kullanılıyor. Çorbanın, kuru fasulyenin, menemenin üzerine dahi çok yakışıyor. Pilavın üzerinde ve sadece zeytin yağının üzerine de atılarak afiyetle tüketiliyor.

“1 SEFERDE 20 KİLO YAPIYORUM”

Aktar Doğanay, "Bu kıvamı tutturmanın püf noktası oranlar. Buçuklu oranla attığım ürünler bile var. Yenibahar örneğin 9,5 gram atılıyor. Çünkü bazı baharatların rehası daha baskın oluyor. Safran da çok az miktarda var. Ben bir kürü 4 kilo 800 gram olarak hazırlıyorum. 1 seferde 20 kilo olarak yapıyorum. Şehir dışından talep olduğunda yüklü miktarda gönderiyorum” dedi.

"KİLOSU 1000 TL"

“Yurt dışından da çok rağbet görüyor. Ürünü gram ve kilo işi satıyoruz. Kilosunu bin TL’den satışa sunuyorum” diyen Doğanay, baharat karışımının hazır baharatlardan daha güzel olduğunu belirtti.

