2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına katılan adayların gündeminde sonuç takvimi var. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenleniyor. Her iki oturum için de değerlendirmelerin tamamlanması ardından AGS sonuçları online olarak paylaşılacak. Peki, MEB AGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına yönelik 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ilişkin ayrıntılar belli oldu. Yayımlanan kılavuzda sonuç tarihine de yer verildi. Peki, MEB AGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM'nin güncel takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

MEB AGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuç takvimi

BAŞARI PUANI KAÇ?

Öğretmen adayları için uygulanan MEB Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) başarılı sayılmak ve Milli Eğitim Akademisi'ne başvuru yapabilmek için gereken taban puan ilgili duyurularla belirlenmektedir. Adayların başvuruda bulunabilmeleri için MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.

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