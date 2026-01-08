Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konu dağılımları belli oldu. Adaylar, ÖSYM resmi internet adresi üzerinden AGS konu dağılımlarını görüntüleyebilecek.

MEB AGS konu dağılımlarına ilişkin duyuru geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz 2026 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımları Ek'teki şekilde düzenlenmiş ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) alanlarına “Özel Eğitim” alanı eklenmiştir. “Özel Eğitim” alanı konu dağılımları Ek'te sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MEB AGS konu dağılımı yayımlandı

İKİ OTURUMDA TAMAMLANACAK

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

