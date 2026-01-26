Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için öğretmen adaylarının başvuru süreci tamamlandı. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru sonuçları için tarih açıklandı. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AGS başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına ilişkin süreçte önemli bir aşama geride kaldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, asıl ve yedek aday listelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi.

ASİL-YEDEK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek kazanılmış hak oluşturmayacak.

AGS ASIL VE YEDEK ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek.

Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

AGS KONTENJANLARI

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için en fazla 5 branşta kontenjanlar şöyle:

"2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği, 1798'i özel eğitim öğretmenliği, 801'i İngilizce öğretmenliği, 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'ü okul öncesi öğretmenliği."

